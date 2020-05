Marinella, il Comune sigilla la piazza in legno. Accesso vietato. Polizia Municipale sul posto

di: Redazione - del 2020-05-15

Chiusa ed interdetta al pubblico la piazza in legno presso lo Scalo di Bruca a Marinella di Selinunte. Il provvedimento è stato eseguito stamattina dalla Polizia municipale.

Come riferisce il comandante dei Vigili urbani, Marcello Caradonna, la piazzetta è stata chiusa precauzionalmente per due motivi: per la sicurezza, viste le criticità della struttura, e per evitare gli assembramenti, in modo da favorire il pieno rispetto delle disposizioni anti covid.

Da lunedì 18 maggio sarà tuttavia garantito l'accesso alle attività economiche operanti nella borgata.

Di seguito riportiamo quanto affermato dalla pagina social dell'amministrazione:

"Stamattina si è reso necessario transennare la piazzetta lignea di Marinella di Selinunte. La stagione scorsa erano stati sostituiti alcuni listoni ed altri aggiunti, ma erano risultati interventi tampone. Onde evitare spiacevoli incidenti dovuti alla mancata manutenzione negli anni scorsi, la piazzetta subirà a breve un totale rifacimento. Il Covid-19 aveva rallentato i lavori già previsti."