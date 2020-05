CVetrano, ok della Giunta a rinvio pagamenti Tari 2020 per le attività commerciali più danneggiate. Ecco chi ne potrà usufruire

di: Redazione - del 2020-05-15

La Giunta del Comune di Castelvetrano differisce per le attività commerciali maggiormente danneggiate dalla crisi il pagamento della Tari. Si attende per l’entrata in vigore del provvedimento l’ok anche del Consiglio Comunale.

In particolare, è stato previsto il differimento al 30 novembre 2020 dei versamenti della 1^ rata TARI 2020 (ordinariamente prevista al 30.04.2020) ed il differimento al 30 settembre 2020, dell'eventuale pagamento in unica soluzione del tributo, ordinariamente previsto al 30.04.2020.

Per le altre rate si rinvia alle scadenze previste dal vigente regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del C.C. n. 61 dell'1.08.2014 e modificato con deliberazione del C.C. n. 83 del 30.09.2015.

Ad essere interessate da questo provvedimento sono tutte le attività produttive ritenute, dal D.P.C.M. del 22.03.2020, “non essenziali” per il mantenimento dei livelli minimi di assistenza alla popolazione, e rimaste chiuse durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 e le attività economiche non rientranti nell'elenco di cui al D.P.C.M. del 22.03.2020, che dovranno evidenziare, con apposita certificazione redatta su specifico modello predisposto dal Comune, di aver subito dei danni economici durante il periodo di emergenza epidemiologica.