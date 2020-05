Coronavirus, dagli Stati Uniti dati incoraggianti dai test sul vaccino

(fonte: www.repubblica.it) - del 2020-05-18

La società statunitense di biotecnologia Moderna, così come riportato del quotidiano La Repubblica , ha annunciato che i primi risultati della sua sperimentazione sul potenziale vaccino per il coronavirus sono stati "positivi".

La 'Fase 1' dei test clinici - fanno sapere dal quartier generale - ha mostrato che le persone che si sono sottoposte alla sperimentazione hanno sviluppato anticorpi in modo del tutto simile ai pazienti di Covid -19 che sono guariti. Inoltre, il potenziale vaccino avrebbe finora dimostrato di essere "sicuro e ben tollerato", non presentando gravi effetti collaterali.

Adesso verrà avviata la 'fase 2' della sperimentazione e si spera di partire con la 'fase 3' nel mese di luglio.

Il farmaco sperimentale è un'immunizzazione a base di Rna che punta a stabilizzare una proteina, detta spike, che si trova nel Covid-19. L'obiettivo è creare un meccanismo di difesa per l'organismo. Ma servirà ancora tempo per verificare questi risultati che per ora sono stati riscontrati solo su un campione ristretto di persone.