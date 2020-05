Uscito il singolo "Giorni migliori" di Clemente, scritto nella quarantena. Nel videoclip cantano 50 artisti da tutta Italia

di: Redazione - del 2020-05-22

Non si può frenare mai l'arte, espressione della fantasia e della creatività, delle sensazioni e delle emozioni, Lo sanno bene i 50 artisti da tutta Italia che si sono ritrovati virtualmente per cantare la canzone scritta durante la quarantena da Clemente, cantautore siciliano di adozione genovese.

Il videoclip, uscito in questi giorni, è un progetto collettivo a cui hanno partecipato circa 50 artisti da tutta Italia (tra cui i cantautori Federico Sirianni, Davide Geddo, Pippo Barrile, Libero Reina, Ezio Noto, Roberta Barabino, Edoardo Chiesa, ecc), ognuno dei quali ha cantato una frase della canzone, riprendendosi in video col proprio telefonino.

Si intitola "Giorni migliori" ed in merito al messaggio, Antonio Clemente, afferma ai microfoni di Castelvetranonews, che il singolo "ha il proposito di infondere un po' di speranza per il futuro in questo momento storico così delicato".

Il montaggio del video è opera del videomaker Andrea Ferreccio. Hanno registrato la base: Manuel Perasso (chitarre e basso), Fabrizio Zingaro (batteria e piano), Alice Nappi (violino) e Simone Cricenti (violoncello).