Processo rivelazione intercettazioni Messina Denaro. Chiesti 7 anni di carcere a Vaccarino

di: Redazione - del 2020-05-27

E' indagato per concorso in rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento personale, con l'aggravante mafiosa, l'ex sindaco di Castelvetrano, Antonio Vaccarino, per il quale i pm hanno chiesto 7 anni di carcere. L'uomo, che si trova nuovamente in carcere dallo scorso 10 gennaio, dopo l'arresto dell'aprile 2019, avrebbe ricevuto dal colonnello Zappalà, uno stralcio di intercettazione, che a sua volta avrebbe inoltrato a Vincenzo Santangelo, titolare di un'agenzia funebre già condannato per mafia.

"E' ritenuto provato anche il favoreggiamento di Vincenzo Santangelo, ma è irrilevante definire il fine ultimo di Vaccarino" - ha affermato il sostituto procuratore Francesca Dessì, come riportato dal giornale Antimafia duemila, e ancora - "Vaccarino non ha mai collaborato con l'autorità giudiziaria, ha soltanto fornito ausilio ai servizi segreti e quando ha dovuto fornire informazioni all'autorità giudiziaria si è limitato a confermare quanto era già emerso".

I legali del prof. Vaccarino hanno chiesto l'assoluzione in quanto mancherebbero i reati: "non c'è la rivelazione e manca pure il favoreggiamento".