CVetrano, l’iter per la stabilizzazione dei precari continua. Il Sindacato chiede all'amministrazione un incontro

di: Redazione - del 2020-05-27

Il coordinamento provinciale del sindacato CSA ha richiesto un incontro alle parti interessate dell'amministrazione comunale di Castelvetrano, quali sindaco, assessore al personale e segretario generale, direttore Ragioneria e Capo settore Personale, in qualità di rappresentante di circa 227 lavoratori precari contrattualizzati a tempo determinato e part time, in merito alla stabilizzazione del personale precario.

Il piano triennale delle assunzioni per il triennio 2019-2021, approvato nel gennaio del 2020, considerati i vincoli derivanti dalla dichiarazione di dissesto economico del comune, è stato inviato alla commissione finanza locale del Ministero dell'Interno, che in seguito avrebbe chiesto chiarimenti, con un termine di 30 giorni, entro i quali, pare che l'ente abbia provveduto, allegando altresì il piano triennale per il triennio 2020-2022.

Di tali informazioni, il sindacato non ha ricevuto alcuna comunicazione formale, e pertanto chiede una convocazione per un dibattito a riguardo.