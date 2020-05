CVetrano, dall’Ufficio Tributi resi noti chiarimenti sulle modalità di versamento della prima rata IMU

di: Redazione - del 2020-05-29

L'ufficio tributi di Castelvetrano ha comunicato, in un avviso alla cittadinanza, i chiarimenti in merito al versamento della prima rata Imu in scadenza il prossimo 16 giugno 2020. Prevista l'esenzione per la prima abitazione A/6-A/7 principale Cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5.

I proprietari di abitazione principale Cat. Catastale A/1-A/8-A/9 dovranno versale il 6,00 per mille. Per gli altri fabbricati l'aliquota sarà del 10.60 per mille, come per i fabbricati di categoria D, aree fabbricali e i terreni agricoli.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, si applicherà l'aliquota del 2,50 per mille. I fabbricati rurali strumentali pagheranno l'1,00 per mille.

Esenti i terreni agricoli considerati in zone montane (art. 1, comma 13, L. n. 208/2015).