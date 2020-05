Castelvetrano. Il lettore scrive: "Auto e moto ad alta velocità in via S. Nicolò. Servirebbe un autovelox"

di: Redazione - del 2020-05-29

Sulle strade, sicuramente la velocità è una delle maggiori cause di incidenti. Purtroppo, spesso automobilisti incuranti dei limiti del codice stradale, si improvvisano in corse per le vie urbane, in centro come in periferia, sottovalutando il pericolo e i rischi a cui si sottopongono tutti coloro che transitano lungo la stessa strada, sia essi siano altri automobilisti, che pedoni.

Ci giunge in redazione la segnalazione di un lettore, che lamenta l'alta velocità con cui viene percorsa la via San Nicolò ai mulini, in contrada Stella a Castelvetrano. Lungo il rettilineo, che conduce alla zona industriale, sul ciglio della strada diventa pericoloso sostare e camminare, figurarsi giocare per i bambini

"E' diventata una strada pericolosissima per i residenti - il lettore scrive - Tante le segnalazioni ai vigili urbani, anche per una postazione autovelox."

L'invito è di trovare subito un rimedio, anche per la presenza di tanti bambini, purchè si scongiuri ogni funesta eventualità.