Bertolaso in Sicilia per la presentazione del Protocollo di sicurezza. Musumeci: "Registrazione e App (facoltativa) per chi arriva"

del 2020-06-03

Si è svolta stamane la conferenza stampa per spiegare la mobilità in Sicilia dopo l’abolizione delle restrizioni ai trasferimenti regionali. Presenti il governatore Nello Musumeci e il coordinatore del progetto Guido Bertolaso, e l'Assessore alla Sanità Ruggero Razza. Come annunciato già in precedenza occorrerà effettuare la registrazione sul sito siciliasicura.com che sarà in funzione dal 5 giugno.

"Dopo la registrazione – ha chiarito Ruggero Razza -, si potrà attivare l'app 'Sicilia sicura' con le proprie informazioni per avere una sorta di pre-triage. L'app invierà un messaggio giornaliero a cui si potrà rispondere indicando il proprio stato di salute".

L’uso dell’App non è obbligatorio e non sono previste sanzioni per chi non la scaricherà anche se è interesse di tutti farlo. In maniera facoltativa si potranno inserire i dati personali sul proprio stato di salute, spostamenti ed eventuali casi di Covid-19 in famiglia. In caso di stato febbrile sarà sufficiente una comunicazione e interverranno i sanitari della Asp sul territorio.