"Il Covid19 un momento difficile per S. Ninfa ma i miei concittadini sono laboriosi. Ci rialzeremo". Intervista al Sindaco Lombardino

del 2020-06-10

Entra nel vivo la fase 3 nella nostra provincia. Malgrado i nuovi casi di positività di “importazione”, è un sollievo gustare la riconquistata libertà, dopo mesi di restrizioni. In piena ripresa ormai da una settimana, anche l’attività amministrativa dei comuni. L’estate imminente, la sicurezza e la ripresa economica sono i temi caldi. A tal proposito, continua il ciclo di interviste ai Sindaci del belìcino lanciato dalla redazione di Castelvetranonews.

E’ la volta del sindaco di Santa Ninfa, Giuseppe Lombardino.

Come sta reagendo la comunità alla ripresa dopo le restrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria?

«Complessivamente bene. Nella fase del lockdown è stata encomiabile, mostrando un grande rispetto delle regole e mettendo in atto tutte le misure precauzionali per evitare il diffondersi dell’epidemia. Adesso sta gradualmente recuperando le sue normali attività. Ci vorrà però ancora del tempo prima di poter riprendere i ritmi di prima».

L’economia santaninfese: le attività commerciali e quelle produttive come stanno vivendo la crisi economica? Gli allevatori?

«L’economia santaninfese ha dimostrato in passato di sapersi riprendere da momenti difficili. Certo, una situazione quale quella che si è vissuta, e ancora in parte si vive, ha messo fortemente in difficoltà le attività commerciali e produttive, ma i santaninfesi sono cittadini dinamici e laboriosi: non si fanno scoraggiare facilmente.

Per quanto riguarda le prospettive del settore zootecnico, credo che il ragionamento possa essere esteso a tutte le attività agroalimentari, che costituiscono una delle eccellenze del tessuto produttivo locale: per loro il problema maggiore è stato costituito dal blocco della filiera della ristorazione, che ne ha determinato una contrazione nello sbocco dei prodotti».

L’amministrazione sta lavorando ad un programma per l’estate? Come sarà l’estate post covid?

«È complicato, in questo momento, pensare ad un programma per l’estate. Intanto si tratterà di capire come evolverà la curva dei contagi alla luce della riapertura totale e della ripristinata mobilità interregionale. E ci vorranno quindi almeno un paio di settimane. Poi, è ovvio che le limitazioni ancora in vigore per le manifestazioni pubbliche che prevedono la presenza di masse di persone, incideranno sulle nostre scelte».

Alcuni sindaci lamentano la mancanza di linee guida precise e in tempi precisi dalla regione e dal governo centrale. Che ne pensa?

«C’è stata sicuramente un po’ di confusione, ma credo sia comprensibile per via dell’eccezionalità della situazione che si è vissuta. Alla politica si chiede giustamente di prendere decisioni, e spesso di prenderle velocemente. Ma è chiaro che nel corso di un’epidemia terribile quale è stata questa, qualunque decisione politica debba tenere nel dovuto conto quelli che sono i pareri dei comitati tecnico-scientifici che forniscono ai decisori politici, dati e elementi sulla base dei quali poi vengono fatte le scelte.

Personalmente mi sento di chiedere ai governi, regionale e centrale, uno sforzo suppletivo nel ricercare ed erogare risorse economiche aggiuntive senza le quali i comuni non riuscirebbero a garantire i servizi essenziali ai cittadini. Mi preoccupa più questo aspetto».

La redazione di Castelvetranonews ringrazia il sindaco Lombardio e coglie l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo alla città.