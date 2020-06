Gibellina, convocato Consiglio Comunale per il 15 Giugno. All'OdG aliquote IMU 2020 e Regolamento TARI

di: Redazione - del 2020-06-12

Il Consiglio Comunale di Gibellina è stato convocato per il giorno 15 Giugno 20 alle ore 20,00. Diversi i punti all'ordine del giorno che verranno trattati. In particolare,

1) Scelta e nomina di tre scrutatori;

2) Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;

3) Legge 353/2000 — art. 10 comma 2 - Censimento catastale delle zone boscate i cui soprassuoli sono già stati percorsi dal fuoco — aggiornamento catasto -ANNO 2019;

4) Adeguamento costo costruzione Anno 2020, dovuto per il rilascio dei permessi di costruire ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 così come recepito in Sicilia art.7 legge n. 16/2016;

5) Approvazione Regolamento Generale delle Entrate;

6) Approvazione Regolamento di Disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU);

7) Approvazione aliquote nuova IMU anno di imposta 2020;

8) Approvazione del Regolamento di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

9) Approvazione Regolamento Comunale per la concessione di agevolazione sugli oneri di urbanizzazione per esercizi commerciali di vicinato come definiti dalla L.R. 22/12/1999 n. 28 e D.P.R.S. 11/07/2000.