In beneficenza parte del ricavato della vendita su Sky Arte di un'opera dell'artista Giovanni Puntrello

del 2020-06-13

Donata in beneficenza una scultura di Giovanni Puntrello (Iride), artista castelvetranese, per la IV puntata di Art su Sky con presentazione di Giorgio Grasso. Il 50% della vendita dell' opera , verra' donata in beneficenza alla Protezione Civile, in anteprima l' artista Giovanni Puntrello sara' presente alla Bias ( Biennale Internazionale di Arte Sacra) inaugurando a Luglio la tappa di Palermo, con tre opere che saranno parte integrante del progetto (Rievocazioni).