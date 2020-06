IMU, ecco i requisiti per l'esenzione in favore di anziani e disabili in casa di riposo. Novità per i pensionati al’estero iscritti all’AIRE

di: Antonino Pernice - del 2020-06-13

La scadenza per il versamento della 1^ rata di acconto Imu (50% di quanto versato nel 2019) è fissata per il 16 giugno 2020.

Le regole sull’esenzione per pensionati e disabili in casa di riposo non sono cambiate rispetto agli anni precedenti.

I requisiti per l’esenzione in argomento sono:

gli anziani, i pensionati ed i disabili devono essere ricoverati in via permanente nella casa di riposo; il loro immobile è assimilato come abitazione principale da una delibera del Comune; la casa di proprietà dell’anziano o del disabile non deve risultare affittata.

Novità sono state apportate per i pensionati residenti all’estero iscritti all’AIRE (introdotte dalla legge di bilancio, che ha creato la nuova Imu dalla fusione di Imu e Tasi, con abolizione della quota Tasi pagata dall’inquilino).

Fino allo scorso anno, godevano dell’esenzione IMU, ma con la nuova versione non c’è più nessuno sconto sulla prima casa.

Pertanto, i pensionati iscritti all’AIRE, dovranno pagare in misura totale l’imposta sulla prima casa posseduta in Italia.