CVetrano, il Comune cerca volontari per la manutenzione del verde pubblico. Ecco come candidarsi

di: Redazione - del 2020-06-18

(ph. tgcom24.com)

Il Comune di Castelvetrano, ha divulgato un avviso per la ricerca di personale che si occupi della “Manutenzione del patrimonio arboreo pubblico, mediante potatura e/o taglio, nelle aree di proprietà comunale”.

Lo stesso Comune, a causa del numero ridotto di personale in servizio, non riesce in autonomia a gestire l’attività, per cui rivolge l’invito a chiunque, a titolo gratuito, fosse interessato.

Non sono previste procedure concorsuali, formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, si tratta semplicemente di un’indagine, volta all’individuazione di operatori in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dei lavori, che consistono: nel possesso di certificazione camerale riportante come attività interventi riconducibili a lavori di “taglio e trasporto di alberi di alto fusto” o analoghi.

I lavori si svolgeranno sull’intero territorio comunale e nelle frazioni di Triscina e Marinella di Selinunte, sotto la direzione del personale della V Direzione Organizzativa Servizio Verde Pubblico.

Le lavorazioni comprendono la potatura delle ramificazioni e/o taglio del tronco fino alla base dello stesso con eventuale utilizzo di scale e/o autoscale; la raccolta e il trasporto di tutto il legname tagliato; la pulizia dell’area di intervento da rami e vegetazione varia di risulta da smaltire presso un sito autorizzato alla raccolta.

Il termine di validità dell’impegno è di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di stipula dell’atto di accordo.

Le imprese interessate dovranno, obbligatoriamente, indicare un numero di fax ed un indirizzo di posta elettronica dove ricevere tutte le comunicazioni necessarie.