Uscirà il 9 luglio il videoclip del singolo “Tormentone dell'estate” di Valerio Macaluso. Nel cast il cvetranese Vito La Grassa

di: Redazione - del 2020-06-22

Un progetto ambizioso e ardito quello realizzato dal noto dj produttore e cantautore Valerio Macaluso, in arte Valerio M, protagonista di diversi successi musicali.

Per il videoclip Valerio M ha scelto due splendide location: il prestigioso "Grande Hotel Selinunte" a Marinella di Selinunte, Castelvetrano e l’incantevole Prizzi, un comune italiano della città metropolitana di Palermo in Sicilia.

Un cast d’eccezione composto dalle modelle dall’agenzia di moda "Nuova Moda" di Mauro Ferri e “Carisma Eventi Moda Spettacolo" di Rosmarì Purpura, con la partecipazione straordinaria di Vito La Grassa, corteggiatore della trasmissione "Uomini e Donne".

Per il momento ci accontentiamo di queste anticipazioni, per saperne di più non ci resta che attendere il 9 Luglio 2020