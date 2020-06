"Un po' di gasolio e qualche aiuto economico per far ripartire il circo a CVetrano e farci vivere con dignità" . Appello ai lettori di Cnews.it

di: Redazione - del 2020-06-22

La Pandemia che sta interessando il mondo intero, ha creato numerosi disagi, non ne è rimasto immune il mondo del circo, ne abbiamo parlato, in diretta dall’Happy Circus a Castelvetrano con il suo direttore il Sig. Fulvio Medini.

“Siamo arrivati a Castelvetrano nei primi giorni di Febbraio e saremmo dovuti rimanere quattro o cinque giorni, ma ahimè è scoppiata questa grande pandemia e il circo si è trovato in grande difficoltà, in quanto venivamo già da una crisi precedente. Le difficoltà sono soprattutto di natura economia, ma siamo stati aiutati da numerose associazioni, sia locali che regionali, senza dimenticare i privati”.

I problemi riguardano soprattutto la cura degli animali, ma grazie agli aiuti prestati sono sempre stati curati. Tuttavia alcuni di questi, tra cui tigri, leoni, elefanti e cavalli, sono stati trasferiti in Ungheria poiché di proprietà di terzi. Non sono mancati i controlli dei veterinari che in questo periodo si sono intensificati.

Per la ripartenza, la situazione appare delicata, si è pensato di organizzare degli spettacoli all’aperto dal 2 al 5 Luglio, in modo da garantire la sicurezza del pubblico. Saranno sicuramente presenti: Pippo, l’ippopotamo considerato la mascotte della compagnia, nonché cammelli, pony, tori scozzesi, esibizioni di trapezisti, acrobati e la comicità dei clowns.

“Per ripartire, l’Happy Circus ha bisogno di uno sforzo generale dalla città e dai paesi limitrofi, fino ad ora siamo stati aiutati con donazioni di beni di prima necessità, adesso abbiamo bisogno di un aiuto economico diretto, chiunque può venire e dare una mano anche con donazioni di gasolio. Stiamo organizzando questi spettacoli a basso costo per ringraziarvi tutti. Ci sarà anche un IBAN per le donazioni, che troverete sulla pagina Facebook di Happy Circus”.

Salutiamo il Sig. Fulvio Medini e tutta la compagnia, con l’augurio che L’Happy Circus possa riprendere al più presto la sua attività e portare il suo spettacolo in giro per l’Italia.

Chi volesse aiutare i circensi si potrà recare direttamente nell'area industriale accanto il Centro Commerciale Belicittà o tramite IBAN IT22U0760116400001049723800 intestato a Medini Fulvio.