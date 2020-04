del 2020-04-08

Il Sindaco di Gibellina Salvatore Sutera ha comunica la positività al Covid - 19 di un tampone effettuato su una persona residente a Gibellina. Si tratta del primo caso di contagio che si registra in città.

Il primo cittadino ha però rassicurato la cittadinanza dichiarando che la persona in questione è in buona salute e non ha mai avuto rapporti con cittadini di Gibellina compresi i familiari.