Pescara, in spiaggia il runner scappa al Carabiniere. La fuga gli costa 4mila euro di multa

(fonte: web) - del 2020-04-10

4 mila euro. Questa la multa fatta ad un runner, che faceva jogging sul bagnasciuga a Pescara, fuggito all'alt intimatogli da un carabiniere. Il video dell'inseguimento sulla battigia è diventato subito virale sui social network.

Attimo di 'follia' o semplice trasgressione delle regole?

Qualunque siano state le motivazioni che abbiano portato l'uomo a violare le disposizioni imposte in questo periodo di lockdown, per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID19, l'uomo è stato pesantemente sanzionato e denunciato per reato penale, come previsto dall'ultimo decreto del consiglio dei ministri.

Restare a casa è un obbligo, oltre che una difesa.