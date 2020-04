Da un pastore di Gibellina fieno in soccorso degli animali del circo di CVetrano

del 2020-04-11

Qualche giorno fa, sono andati in soccorso anche dell’Happy Circus di Castelvetrano, la carovana di circensi e animali rimasta bloccata per l’emergenza coronavirus. Un pastore di Gibellina ha donato 10 balle di fieno e i volontari, coi mezzi della Protezione civile (autorizzati alla circolazione), li hanno trasportati sino a Castelvetrano.

«L’impegno dei volontari in queste settimane è stato prezioso – ha commentato il sindaco Salvatore Sutera – a loro va tutta la nostra riconoscenza e gratitudine. Il solo impegno del Comune a favore dei più bisognosi, senza l’aiuto dei volontari, non potrebbe essere garantito a pieno. Insieme alla loro buona volontà solidale l’impegno a favore di tutti i cittadini è il risultato migliore in questo tempo difficile che stiamo vivendo».

Ufficio Stampa Vescovo Mons. Mogavero