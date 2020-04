Più controlli sulle strade nel weekend di Pasqua e seconde case nel mirino. Anche il personale della Forestale impegnato in prima linea

del 2020-04-11

A Pasqua sono stati annunciati più controlli e più posti di controllo da parte delle Forze dell’Ordine anche sulle strade provinciali che portano al mare, alle case di campagna e alle aree attrezzate. Per il weekend di Pasqua, infatti, sarà ancora più alta l’attenzione e i controlli sul territorio per evitare di vanificare i sacrifici fatti fino ad oggi.

Anche il personale della Forestale sarà impegnato in prima linea nei controlli, soprattutto nelle zone di campagna.

Ricordiamo che proprio al fine di prevenire eventuali assembramenti in occasione di queste festività, l'area attrezzata di Trinità Castelvetrano e quelle di Finestrelle Gibellina, rimarrano chiuse fino a nuove disposizioni.

Per chi viola le disposizioni, le sanzioni pecuniarie vanno da euro 400,00 a euro 3.000,00 se la violazione è commessa senza l’utilizzo di un veicolo.

E’ prevista una maggiorazione delle somme da pagare nel caso in cui la violazione delle misure di contenimento sia effettuata con l’utilizzo di veicoli. Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell’illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso. In tali casi la sanzione pecuniaria prevista va da euro 533,33 a euro 4.000,00.