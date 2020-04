Consegnate dal G55 di Partanna 30 visiere al reparto Medicina dell'Ospedale di CVetrano. La mobilitazione continua

del 2020-04-12

Consegnate sabato 10 aprile 30 visiere al reparto Medicina dell'ospedale di Castelvetrano, realizzate dal coworking fablab G55 del comune di Partanna, da cui giunge un appello ad una raccolta fondi per la produzione di ulteriori dispositivi. L'iniziativa nasce in sinergia tra il G55 Coworking/Fablab del Comune di Partanna, il Comune di Trapani, l'associazione Apice e la Community di Makers siciliani AirFactories.

"Giovedì, sono arrivate le prime tre su sei stampanti 3D di grosso formato acquistate e poi donate al G55 da due aziende locali. - ha affermato l'assessore allo sviluppo economico, al G55 e all'innovazione digitale di Partanna, Antonino Zinnanti, raggiunto telefonicamente dalla redazione di Castelvetranonews - Stiamo lavorando alla loro installazione e configurazione. La prossima settimana il Sindaco Nicolò Catania e la Giunta ufficializzeranno la donazione. Con queste macchine il G55 avrà la possibilità di stampare tutti i DPI necessari agli operatori dei presidi sanitari della provincia e per i medici di base."

"Con le risorse che avevamo, siamo riusciti ad aiutare gli ospedali. Il G55 stampa circa 48 visiere ogni 24 ore. Ci serve altro filamento per continuare" - ha dichiarato alla redazione di Castelvetranonews, Amos Teri, makers allocato presso il G55, che si occupa di stampa 3D, che è uno dei due fondatori della community di makers più attiva di Italia, che si chiama Air factory. - "La community AirFactories nasce da un gruppo whatsapp coordinato da me e da Davide Giordano di Paternò, che si occupa di design settore additive. - ha continuato Teri - Vi sono circa 60 makers all'interno, che stampano dalle strutture o dalle loro abitazioni, in base alle richieste che pervengono sul portale."

Anche la regione Siciliana ha commissionato la produzione di dispositivi alla community, tra cui 500 valvole charlotte già consegnate. "Abbiamo migliorato un modello, elaborato dal un ingegnere di Palermo. Spero che la figura dei makers venga rivalutata alla luce della volontà che stiamo mettendo per contribuire a fronteggiare l'emergenza. - ha concluso il makers Amos Teri - Ho notato che sul nostro territorio c'è stata collaborazione di tutti, a titolo gratuito ovviamente. Fiero di essere siciliano."

Sarà l'associazione Apice ad occuparsi della raccolta fondi, per l'acquisto dei filamenti e del materiale di consumo necessario per continuare a produrre visiere, valvole, connettori e tutto quello che i vari presidi della regione chiederanno,

Donare anche un solo euro può fare la differenza. I dati del conto corrente su cui effettuare il bonifico sono: Banca Don Rizzo - Agenzia di Partanna C/C Intestato - Associazione APICE IBAN: IT 03 N 08946 81910 000020807007 BIC: ICRAITRRQA0