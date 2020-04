Al mare si, ma con restrizioni. Separè in plexiglass e distanza tra ombrelloni. Ecco le ipotesi allo studio

del 2020-04-14

(ph. ilmessagero)

Separè in plexiglass tra ombrelloni affittati per nucleo familiare, maggiore distanza tra un ombrellone e un altro e tra i lettini, prenotazioni obbligatorie, app e fasce orarie: sono queste alcune delle proposte che arrivano al governo centrale in queste ore per l'estate che ci aspetta, che di certo, sarà diversa dagli scorsi anni. Meno convivialità anche nei ristoranti, ove le tavolate e le sale affollate lasceranno posto a tavoli per due e all'aria aperta, a debita distanza gli uni dagli altri, ove molto probabilmente si useranno le posate monouso.

Le prenotazioni saranno d'obbligo per le attività ricettive in genere, che registreranno perdite previste fino al 60% sui quasi 200 miliardi di volume d’affari complessivo, secondo quanto fa sapere Confturismo Confcommercio sul giornale Il fatto quotidiano.

Perso il target straniero: per gli italiani le vacanze, se si faranno, saranno in Italia.

Nelle ipotesi delle associazioni di categoria, si esclude l'impiego delle aree comuni per il gioco o per l'intrattenimento: largo ad una maggiore e più frequente igienizzazione dei servizi e alla sorveglianza.

Malgrado la presidente della Commissione europea Ursula von Der Leyen abbia dichiarato in merito alle vacanze che sarebbe opportuno aspettare per prenotare, di diverso avviso è la sottosegretaria del Mibact/Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Bonaccorsi che ha così dichiarato a RaiNews24: "Andremo al mare questa estate. Stiamo lavorando per far sì che possa essere così a partire dagli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l’ipotesi di un distanziamento".

Sulle linee guida starebbe lavorando il ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ma per lo più al momento sugli aspetti economici, ma indubbiamente sarà necessario stabilire delle regole valide in tutta Italia.

Intanto, al momento le Regioni non sarebbero allineate: in Sicilia, la stagione è stata sospesa, insieme alla campionatura delle acque e al pagamento delle concessioni demaniali marittime, anche a cause delle perdite previste nel settore.