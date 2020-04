CVetrano, anziana morì investita da un bus. Archiviato procedimento verso l’autista

del 2020-04-18

Archiviato dopo quasi un anno il procedimento penale nei confronti dell'autista della società "Autoservizi Salemi", il gibellinese Giuseppe Bonanno, a cui non viene riconosciuta alcuna responsabilità per l'incidente avvenuto lo scorso maggio a Castelvetrano, nel quale purtroppo ha perso la vita un'anziana donna. Responsabilità esclusiva del pedone secondo la procura, che riconosce all'autista la corretta condotta stradale e la massima prudenza nell'immettersi nella via Quintino Sella, luogo della tragedia.

Esprime soddisfazione il legale rappresentante della società "Autoservizi Salemi", dott. Gaspare Marino: "Manifesto il mio personale compiacimento, a nome di tutta l'azienda. L'unico rammarico riguarda le lungaggini della giustizia. Ci è voluto quasi un anno per stabilire che il nostro dipendente aveva agito con massimo zelo e prudenza, seguendo i dettami del codice stradale."

Si spera ora che l'autista possa riacquistare serenità e tornare al lavoro. L'uomo, infatti, subito dopo la disgrazia, si era messo in malattia a causa dello shock e dell'ansia, derivante dall'accaduto.

Esprime soddisfazione l'Avvocato Luigi Pipitone, che assisteva l'imputato e nel contempo il personale dispiacere per la disgrazia, che ha portato al decesso dell'anziana donna,

Secondo la ricostruzione dei periti della procura, la vittima, avrebbe attraversato la strada inaspettatamente, senza attendere la manovra dell'autobus. L'autista, infatti, aveva aspettato il passaggio di un'auto e di altri due pedoni prima di immettersi nella strada.