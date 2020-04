Il gioco tra opportunità e profitti nel mondo del web

di: Luca Beni - del 2020-04-19

Una delle attività ricreative in più rapida crescita negli ultimi anni nel nostro paese è senza dubbio il gioco d'azzardo online senza download.

Fattori come l'elevata penetrazione di Internet nelle case europee, il consolidamento e l'implementazione di nuove tecnologie nella nostra vita quotidiana e, soprattutto, l'adeguata regolamentazione e organizzazione di questa attività da parte del governo hanno fatto sì che il gioco d'azzardo online nelle sue varie categorie sia oggi un business multimiliardario in Europa. All'interno di questo settore, il segmento dei casinò online non scaricabili è il segmento in più rapida crescita. In questo articolo, cercheremo di esaminare diversi aspetti dell'attuale offerta di gioco d'azzardo su Internet, in particolare i casinò online.

Lo sviluppo dei casinò online e del gioco d'azzardo

Come per tanti altri aspetti della nostra vita, possiamo dire che la nuova frontiera del gioco d'azzardo e del mondo delle scommesse si chiama Internet. In effetti, il gioco d'azzardo online è stata una vera e propria rivoluzione, un prima e un dopo nella storia del gioco d'azzardo nel nostro paese.

Casinò online senza scaricare in Spagna :

Tuttavia, ad eccezione del fenomeno sociale rappresentato da Gordo, tutto è stato in qualche modo messo in ombra dall'emergere di siti di scommesse e casinò come Netbet o Unique Casino presentati su MiglioriCasinoOnline .Nel 2012, il governo spagnolo ha finalmente approvato la legge sulla regolamentazione del gioco d'azzardo, una legge che ha portato ordine nel mercato spagnolo del gioco d'azzardo su Internet, finora confuso e non legalizzato.

Grazie a questa legge, qualsiasi operatore che desideri operare sul territorio spagnolo offrendo casinò, scommesse sportive o altre forme di gioco d'azzardo su Internet deve richiedere una licenza al rispettivo organismo di regolamentazione e rispettare una serie di requisiti rigorosi riguardanti aspetti quali la sicurezza dei conti dei clienti, il fair play, il divieto di accesso ai minori, la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo o la prevenzione del riciclaggio di denaro sporco. La conseguenza di tutto questo è stata senza dubbio che il gioco d'azzardo online è diventato gradualmente parte dell'offerta di intrattenimento di un numero sempre maggiore di europei negli ultimi anni.

Le cifre parlano da sole. Secondo i dati ufficiali del regolatore di questa attività del nostro paese, gli spagnoli hanno scommesso l'impressionante somma di poco più di 3 000 milioni di euro solo sui siti di gioco d'azzardo nel terzo trimestre del 2017. Un importo che colloca la Spagna nel primo gruppo di paesi europei in termini di spesa pro capite in questo nuovo segmento del tempo libero. Di questo importo, quasi la metà corrisponde alla divisione dei casinò online. Si tratta di giochi di roulette, slot machine, blackjack e altri giochi di carte, tutti nella loro versione online.

Avendo solo un laptop, un tablet o uno smartphone e una buona connessione a Internet, l'utente entra in un mondo di intrattenimento che non richiede un grande investimento, che ci porta in una realtà fantastica finora disponibile solo se visitiamo un casinò fisico, dove le possibilità matematiche di vincere soldi extra sono più alte che se, per esempio, stessimo giocando a Primitiva o ad altre forme di gioco d'azzardo e dove tutto è anche adeguatamente regolato nel rigoroso rispetto della legge e dei nostri diritti di consumatori.

Vantaggi dei giochi di casinò online senza scaricare

Anche se, naturalmente, ci sono e ci saranno sempre coloro che preferiscono una visita al casinò più vicino a dove vivono o addirittura pianificare una vacanza in posti come Las Vegas per questo scopo, la verità è che giocare alla roulette, vincere un fantastico jackpot alle slot machine o godersi un buon gioco di blackjack non richiede più di vestirsi o di portare la macchina al casinò. Al contrario, possiamo goderci questa esperienza di gioco ogni volta che vogliamo, senza restrizioni di orario o di programma, dal divano di casa in pigiama, alle sette del mattino, alle tre del pomeriggio o alle cinque del mattino, e senza spese di viaggio.

Nel loro sforzo di attirare i giocatori d'azzardo prima e trattenerli poi, i casinò online offrono anche una serie di incentivi che non si trovano mai in un casinò fisico. Questi includono interessanti bonus di benvenuto, giri gratuiti nelle slot o altri incentivi sotto forma, ad esempio, di regali e bonus ogni volta che viene effettuato un nuovo deposito sul conto del giocatore.

Tuttavia, è anche vero che ogni varietà ha i suoi aspetti positivi e negativi. Un casinò fisico, invece, aggiunge una serie di attrazioni ancora molto vive per una parte del pubblico che è attratto da fattori come la possibilità di indossare i vestiti migliori per uscire, un mondo di luci e suoni appariscenti, e la possibilità di incontrare e socializzare con altri giocatori faccia a faccia.

I casinò dal vivo sono un fattore di autenticità e realismo.

È proprio questo fattore di socievolezza e realismo che sta guidando l'industria dei casinò online nel suo costante sforzo di cercare di riprodurre dal cellulare o dal portatile un'esperienza di gioco che finora è stata riservata solo ai casinò reali o fisici. Stiamo parlando dell'esperienza di giocare in un casinò online dal vivo. La tradizionale opzione del casinò online, anche con tutti i vantaggi sopra elencati, può essere considerata un po' impersonale. Quello che fanno i casinò dal vivo è cercare di replicare il formato dei casinò fisici, interagendo direttamente e approfonditamente con i veri croupier dal vivo e con gli altri giocatori che condividono il tavolo da gioco.

Questo è possibile grazie alle telecamere che, grazie alla tecnologia dello streaming in diretta, riproducono l'immagine del dealer con cui possiamo anche parlare, informandoci su quanto accade nel gioco della roulette o delle carte, dandoci la possibilità di scegliere diverse telecamere e angolazioni. Tutto questo è uno studio televisivo che riproduce fedelmente le decorazioni e gli effetti sonori e luminosi di un vero casinò. Tutto indica che questa modalità è il futuro del gioco d'azzardo online. Un futuro che può già essere goduto e che, nel segmento del gioco online con il maggior potenziale di sviluppo e crescita come il casinò, offre un'esperienza di intrattenimento più autentica e reale.

Il mondo del gioco d'azzardo in generale e dei casinò online in particolare ci offre già la possibilità di godere di giochi da casinò come la roulette, il poker o il blackjack in un ambiente finora riservato solo a una certa parte della popolazione che potrebbe andare al casinò più vicino. Internet e le nuove tecnologie, come tante altre cose, fino a poco tempo fa hanno democratizzato solo il mondo selezionato del gioco d'azzardo nei casinò.