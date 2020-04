Gibellina "sospesa" durante il lockdown. Un drone dall'alto e un video che regala emozioni

del 2020-04-25

Guardare queste immagini della città di Gibellina deserta è un evento straordinario e unico. A causa del Coronavirus e del lockdown, tutte le strade e i luoghi turistici sono deserti. La città ripresa dal drone in volo sembra quasi sospesa nel tempo.

Il bellissimo video è stato realizzato dalla DroneTech dall'Arch. Giovanni Monaco, che ci ha raccontato come è nata l’idea.

“Il video del lockdown di Gibellina l’ho realizzato il giorno di pasquetta con intenzioni diverse: da un lato riscontrare l’effettiva applicazione, da parte della cittadinanza, delle misure restrittive imposte dal governo, dell’ottimo risultato fatto dal controllo delle forze dell’ordine che ne hanno fatto rispettare l’applicazione, ma anche riprendere Gibellina in una condizione unica, in una situazione surreale e magica, cosa che non avrei potuto ottenere in nessun altro periodo.

Infine per dare un messaggio di forza, di unità e di speranza a chi in questo momento si sente solo, e per questo deve rivolgere lo sguardo al cielo, come lo sguardo di quei bambini che salutano il passaggio del drone, nella speranza che sopra di noi il cielo sarà, ancora una volta, sempre più blù”.

L’Arch. Giovanni Monaco è uno dei primi tecnici in Sicilia ad aver conseguito l’abilitazione al pilotaggio dei droni. Un settore di recente crescita che sta trovando sempre più sviluppi di impiego nei vari ambiti di utilizzo. Oggi il drone viene utilizzato in moltissimi campi di applicazione: dalla sorveglianza e la sicurezza in ambito di forze armate, VVUU, polizie locali, VVFF, alle riprese per cinema e spot televisivi, ma anche per applicazioni tecniche, come il rilievo 3d di edifici o porzioni di terreni, per controlli ambientali, ma anche per rilievi finalizzati alla stato di manutenzione di strutture come ponti e viadotti.