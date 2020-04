Obbligo di dimora per un giovane partannese. Revocati gli arresti domiciliari

di: Redazione - del 2020-04-24

(ph. Foto: gazzettadellavoro.com)

In relazione all’articolo pubblicato dell’arresto di un uomo con 400 grammi di marijuana, con tentativo di fuga durante il controllo, si è svolto mediante udienza telematica da remoto, l’udienza di convalida di Gaspare Messina di Partanna. Il Gip del Tribunale di Marsala dott. Francesco Parrinello ha convalidato l'arresto, accogliendo la richiesta di scarcerazione dell’avvocato Gianni Caracci, (Messina era stato posto agli arresti domiciliari) applicando il solo obbligo di dimora.

Secondo il GIP, malgrado il quantitativo elevato di sostanza stupefacente rinvenuto al Messina (400 grammi di marijuana), le concrete circostanze rendono adeguata la misura dell'obbligo di dimora a Partanna. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la conferma degli arresti domiciliari.

Messina è persona nota a Partanna per la sua passione per la musica rap/hip hop che lo ha portato a pubblicare una serie di video su YouTube, molto visualizzati, con lo pseudonimo di Aspano GTA. Le indagini nel frattempo proseguiranno, in particolare mediante l'analisi della memoria del telefono cellulare del Messina, sottoposto a sequestro, per ricostruire i contatti che ha avuto lo stesso negli ultimi giorni, in particolare con persone di Castelvetrano, dove è stato arrestato.

Messina è il secondo partannese arrestato per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale negli ultimi giorni. I Carabinieri di Partanna il 18 aprile hanno infatti arrestato, sempre per lo stesso reato, A.F., classe 81, difeso sempre dall’avvocato Caracci, di cui Castelvetranonews ne aveva dato notizia. Dopo due giorni di detenzione domiciliare, lo stesso è stato scarcerato, sempre previa convalida, dal GIP del Tribunale di Sciacca, Alberto Davico.