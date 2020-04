Quale sarà il trend per il gioco digitale? Ecco i possibili scenari

di: Luca Beni - del 2020-04-23

Il 2019 si è concluso segnando un incremento significativo per il comparto del gioco online, sia per quanto riguarda il gambling digitale, sia per la filiera del gaming, dove impazza il trend topic nostalgico della retromania. Una tendenza in termini di costume e di lifestyle che è stata veicolata con una certa maestria comunicativa dalla moda alla musica, dal cinema alle serie tv, fino ad arrivare ai videogiochi, all’epoca d’oro degli arcade, che per una generazione avevano segnato le giornate di vacanza e i pomeriggi del doposcuola.

Oggi tutto il settore del gaming si sposta invece sul mercato digitale, dello streaming e delle console di ultima generazione. Di contro il circuito del gioco dei casinò online, sta vivendo una stagione davvero ricca di novità, pur trattandosi di giochi che in effetti esistono da lungo tempo, ma che oggi stanno avendo nuovi rilievo e popolarità sui siti di casinò più conosciuti e blasonati.

L’inversione di tendenza per le sale da gioco online oggi

L’ultima inversione di tendenza è quella che riguarda le attrattive dei giochi da tavolo e di abilità, quali poker online, baccarat e blackjack. Anche la persona con meno competenze in termini di giochi di carte con mazzi francesi, conosce in linea generale le differenze di questi tre giochi, che sono stati portati spesso con successo anche al cinema, in tv o nella narrativa di genere. Il motivo per cui vi sono tutti questi prodotti audiovisivi che trattano il tema del gioco di abilità, è dato dal fatto che si tratta di un argomento vivace, stimolante e facile da capire. Al contempo la metafora del gioco, del giocatore incallito, è entrata nella società occidentale a far parte di un certo ambito e discorso, che ovviamente vanta detrattori e critici, così come sostenitori e amanti del gioco come spiegazione della società , liquida e multimediale, ma anche rigida e più compassata.

L’immaginario della cultura popolare per il tema del gioco d’azzardo

Non è un caso se nell’immaginario della cultura popolare il tema del gioco d’azzardo sia presente, in molti ambiti, da quello musicale, con la canzone popolare che ha spesso raccontato di partite interminabili, come un lungo pomeriggio d’estate o una sera d’inverno, dove quattro-cinque amici si radunano per sfidarsi e per raccontarsi il loro passato, il loro presente, le aspettative sulla vita futura. Un futuro che oggi è qui, visto che il gioco digitale ha preso sempre più piede e spazio, basandosi su aspetti fondamentali che riguardano appunto lo svago, il relax e il proprio tempo libero. Il gioco online oggi rappresenta uno dei motivi di svago più ricorrenti, specialmente per le generazioni dei cosiddetti Millenials.

I giochi più gettonati di questi ultimi anni: il blackjack

Per quanto riguarda oggi i giochi maggiormente praticati e diffusi, bisogna soffermarsi su un’inversione di tendenza netta, che riguarda appunto il poker e il suo stretto parente, per quanto riguarda i giochi di carte, ovvero il blackjack. Blackjack che oggi è sempre più popolare e diffuso, ma di cui spesso si hanno riferimenti datati e un po’ esagerati, per via di una narrazione fantasiosa che lo hanno reso il gioco del conteggio delle carte, il gioco del “tutto o niente” e via dicendo. Le cose sono un po’ diverse come può emergere soffermandosi sugli aspetti fondamentali del gioco, sotto una prospettiva analitica puntuale e attenta. Prendiamo quindi in considerazione la Tabella per il Blackjack che ci mostra quali sono gli step necessari e fondamentali per giocare al 21 in maniera strategica applicando le regole su tutte le possibili mani, i punteggi e quell’insieme di regole che alla lunga possono determinare la corretta distanza tra il giocatore vincente e quello perdente.

Le regole fondamentali per il gioco del blackjack oggi

Le regole fondamentali del blackjack si basano sulla comprensione di un gioco rapido e apparentemente molto semplice da giocare. Semplice, vero, ma dove sono proprio le strategie di base a fare la differenza, visto che si tratta di un gioco matematico, a differenza del poker dove invece le strategie sono più complesse e declinate ad aspetti di natura introspettiva e psicologica, nel 21 è importante tenere alta la concentrazione, visto che il tempo di una mano è assai più breve e determinante. Come ogni gioco di abilità è importante tenere a mente tutte le regole fondamentali che sono alla base del bravo ed esperto giocatore. Questo non significa che il blackjack non possa essere praticato anche in modo occasionale, per diletto o per svago. Sovente capita di assistere a partite, sia in versione digitale, sia dal vivo, durante le gare del casinò live, dove un giocatore poco esperto riesca ad azzeccare una sequenza di mani vincenti. La stessa cosa che abbiamo visto succedere diverse volte al gioco dei dadi, alla roulette e a tutte quelle attrattive che costituiscono l’offerta odierna e attuale del casinò. Per quanto riguarda il blackjack, tuttavia, bisogna partire dalle regole della gara a mazzo singolo, tipologia di gioco maggiormente consigliata per chi sta iniziando a conoscere e a studiare il gioco in questione.

La differenza che intercorre tra il giocatore esperto e quello occasionale

Tuttavia, come possiamo vedere, anche il gioco a mazzo doppio, diventa una questione di abilità e di skill che il giocatore esperto impara a padroneggiare, partita dopo partita, mano dopo mano. Nel gioco del blackjack è importante capire come il vantaggio del banco, cioè del croupier, possa essere ridotto e in certi casi dimezzato. Bisogna quindi giocare d’astuzia, imparando a riconoscere una mano perdente da una vincente, visto che la differenza è basata anche sul fatto di dover chiedere carta nel momento in cui realmente ne abbiamo bisogno. Non bisogna arrischiarsi o tentare sempre di ottenere il massimo punteggio, anche se questo può determinare la differenza tra un vero giocatore e uno che invece tenta un approccio più soft. Molte mani possono essere vinte anche con un punteggio inferiore al 18, visto che è nella combinazione numerica e casuale delle carte, che intercorre il distacco necessario pe vincere o meno una partita di blackjack.