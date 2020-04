Campobello, trovato un cagnolino nei pressi della statua di Padre Pio. Appello ai lettori

del 2020-04-26

Ritrovato nei giorni scorsi un cagnolino a Campobello di Mazara, sprovvisto di microchip, in giro in zona mercato, nei pressi della statua di Padre Pio. Si tratta di un giovane maschio simil collie, in buone condizioni, che non apparterrebbe ai randagi di cui occupa l'associazione "A...fido".

La volontaria Giusy Maria Indelicato ha scritto alla redazione di Castelvetranonews, per lanciare un appello ai proprietari della bestiola, in quanto potrebbe essersi smarrito o esser scappato.

"Il cane visibilmente spaventato all'inizio, ha poi ceduto alle carezze della stessa volontaria."- ha affermato - "Speriamo sia stato uno smarrimento, più che un vigliacco abbandono." E ancora: "Se qualcuno lo riconoscesse - ha concluso la volontaria - è pregato di contattare la nostra associazione."

Questo il numero di telefono da contattare 328/8375531