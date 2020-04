Discorso di Conte: "Mascherine a 0.50 centesimi. Distanza sociale e non solo". Ecco la fase 2

del 2020-04-26

Discorso del Premier Conte alla nazione. Ad essere annunciate le misure che entreranno in vigore a partire dal prossimo 4 Maggio. "Ci aspetta una sfida molto complessa. Tuttavia le settimane che verranno saranno molto pericolose se non rispetteremo la distanza sociale anche in famiglia. Non è il momento della rabbia ma è il momento in cui ciascuno di noi dovrà gettare le basi per la ripartenza del paese.

Consentiremo i rientri al proprio domicilio anche con spostamenti extra regionali.

Stiamo lavorando per eliminare l'IVA sulle mascherine affinchè vi possano essere prezzi bassi per l'acquisto fino ad un massimo di 0.50 centesimi per quelle chirurgiche.

Rinnoveremo gli aiuti alle partite IVA, e sosterremo le aziende anche a fondo perduto per imprese con meno di 10 dipendenti. Saremo vicini anche agli operatori del turismo.

Per gi spostamenti, dal 4 Maggio al 18 Maggio, ci si potrà spostare sempre con autocertificazione. Saranno consentiti i riavvicinamenti familiari ma sempre con mascherine e sono vietati gli spostamenti tra le Regioni.

Per quanto riguarda le cerimonie funebri, saranno consentite fino ad un massimo di 15 persone.

Sarà consentito a bar e ristoranti di riattivare il servizio d'asporto ma non sarà possibile consumare gli alimenti davanti agli esercizi commerciali.

Il 4 maggio ripartiranno le attività di manifattura e di costruzione mentre dal 18 Maggio è prevista la riapertura del commercio al dettaglio collegato ai settori della manifattura e della costruzione e anche dei musei e biblioteche. Dal primo Giugno prevediamo la riapertura di ristoranti, centri estetici, bar.

Sarà consentito, dal 4 maggio, l' accesso a parchi o aree pubbliche e l'attività motoria anche distante dalla propria abitazione. Anche per lo sport professionistico, gli allenamenti individuali ripartiranno dal 4 Maggio, mentre quelli di gruppo da giorno 18.