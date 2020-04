Gibellina, arrivate 4.800 mascherine chirurgiche. Saranno distribuite dal Gruppo dei volontari della protezione civile comunale

del 2020-04-28

Il Comune di Gibellina ha ricevuto dalla Protezione Civile Regionale 4.800 mascherine chirurgiche da destinare alla popolazione.

L' Ufficio dei servizi demografici ha preparato una busta contenente le mascherine per ognuna delle 1.750 famiglie di Gibellina e sarà donata una mascherina per ogni componente il nucleo familiare.

La distribuzione inizierà oggi pomeriggio, martedì 28 aprile, dalla zona di via Salvatore Quasimodo e sarà effettuata dal "Gruppo dei volontari della protezione civile comunale” che gireranno casa per casa, consegnando la busta con le relative mascherine direttamente alle persone o lasciandola dentro la buca delle lettere in caso di assenza.

"Un ringraziamento di cuore va agli impiegati comunali e ai volontari della protezione civile" ha dichiarato il Sindaco.