"Non abbandonate i cani. Sono la miglior cura contro la depressione. L'appello di Gaspare Gaeta

del 2020-05-01

Un appello ed una esortazione a non abbandonare gli animali domestici sono stati rivolti a tutti i proprietari da parte del commissario Angelo Borrelli : "L'abbandono di animali domestici, specie cani, è assolutamente deprecabile. Il virus è presente anche nei cani ma nulla dimostra il contagio da animali a persone, quindi non vanno abbandonati per questo" ha detto il capo della Protezione Civile.

Esortazione cui si è unito anche il castelvetranese Gaspare Gaeta, allevatore con grande passione per i cani che ha così commentato il numero crescenti di abbandoni aprendo il cuore circa la questione delle adozioni: "Onestamente, però, non penso che sia la paura del contagio a spingere un certo numero di nostri concittadini a comportarsi in un modo così sbagliato. Sebbene all’inizio della pandemia siano circolate voci allarmanti, in particolare su un cane di Hong Kong che è stato chiarito dalle autorità che il pericolo di contagio semplicemente non esiste perché il Covid-19 colpisce soltanto l’uomo (altri tipi di coronavirus colpiscono soltanto i cani, o i gatti).

Temo, invece, che la causa di tanti scellerati abbandoni sia semplicemente la pigrizia dei proprietari, o la difficoltà di gestire un animale in casa quando la casa improvvisamente diventa una specie di carcere. Quanto a me, che già ho il privilegio, inestimabile di questi tempi, di vivere in campagna, non soltanto perché si passa qualche ora all’aria aperta, ma anche e soprattutto perché, perdonate il bisticcio, dai cani può venire quel calore umano che tra noi umani è ormai proibito"

Se adottare un cane in queste settimane può essere complicato, e non tutte le amministrazioni locali lo consentono, chi ha un po’ più di tempo a disposizione può contattare il canile o lo stallo più vicino: può darsi che abbiano bisogno di una mano. E a guadagnarci sarete voi."