“La zona rossa sarà revocata dal Presidente Musumeci. Dal 4 Maggio stop ai varchi”. Parla Venuti

del 2020-05-01

Domenico Venuti Sindaco Covid-19, dal 4 maggio Salemi non sarà più 'zona rossa'. Le vecchie disposizioni saranno sostituite dall'ordinanza n. 18 firmata poche ore fa dal presidente della Regione Nello Musumeci, che entrerà in vigore proprio il 4 maggio facendo decadere le restrizioni che erano state disposte per Salemi. Il presidente della Regione, con cui sono rimasto in contatto fino a tarda sera, ha deciso di non rinnovare la 'zona rossa' dopo avere consultato i dati scientifici frutto dello screening sulla città forniti dall'Asp di Trapani, che sono sempre stati unico fondamento per le decisioni che riguardano la salute e la vita delle persone.

Le interlocuzioni tra il Comune di Salemi, il Presidente della Regione e l'Asp di Trapani, guidata dal direttore Generale Fabio Damiani, in questi giorni sono state costanti e si sono rivelate fondamentali per la risoluzione dei problemi, per questo li ringrazio. Un plauso, doveroso, va a tutti noi cittadini di Salemi che abbiamo rispettato le misure di distanziamento sociale facendo sacrifici e rinunce: i nostri comportamenti hanno avuto effetto. Adesso dobbiamo continuare insieme il percorso complicato che ci aspetta con prudenza e determinazione.