Artisti e cantanti con Palma Vitae il primo maggio, per “lavorare” a sostegno delle donne contro la violenza

di: Comunicato Stampa - del 2020-05-04

Il 1 maggio, festa del lavoro, l’associazione Palma Vitae ha lanciato una iniziativa, Palma Vitae OnMusic, per “lavorare” a sostegno delle donne contro la violenza di genere.

Cantanti e attori siciliani che, con la loro arte, insieme hanno supportato il messaggio contro la violenza.

Lello Analfino, Daria Biancardi, Giovanni Carta, Giovanna Criscuolo, Donatella Finocchiaro, Debora Messina, Antonio Pandolfo, Adriana e Roberta Prestigiacomo, Luana Rondinelli, Lidia Schillaci, si sono incontrati su una piattaforma online per esibirsi in diretta e per lanciare il messaggio sociale.

Questo evento si è inserito in un progetto più ampio che è partito il 6 aprile, Palma Vitae OnLife, un programma di incontri quotidiani tra il reale e il virtuale, svoltasi nella fascia pomeridiana sulla piattaforma zoom e in diretta su facebook.

Il calendario che prevede incontri di teatro, presentazione di libri, fitness, incontri con esperti di genere, yoga, laboratori esperenziali, concerti musicali, supporta e sostiene una linea telefonica attivata dall’associazione per le donne in difficoltà.

“In questo periodo così delicato, in cui tutti siamo costretti a stare a casa per l’emergenza del coravirus, le donne che subiscono violenza domestica, si ritrovano in una situazione più grave di chi, invece, seppur nella sofferenza del limite della libertà individuale e nella mancanza della socialità, trova nelle proprie mura domestiche un rifugio” afferma la dott.ssa Giusy Agueli, presidente di Palma Vitae e ideatrice del progetto insieme a Luana Rondinelli attrice e regista che ne ha curato la direzione artistica.

E continua “Proprio per questo abbiamo riattivato due linee telefoniche, una privata dell’associazione e una in collaborazione con il comune di Partanna, con il quale avevamo iniziato un’attività di sensibilizzazione e promozione sul territorio per il contrasto della violenza di genere”.

Palma Vitae OnMusic, andato in diretta sui social e trasmesso in varie tv regionali, è stata anche l’occasione per aprire una finestra sulla difficile situazione degli artisti che, in questo momento in cui l’arte sta risentendo maggiormente delle limitazioni restrittive ministeriali, si sentono una categoria abbandonata.

“Ringrazio tutti gli artisti che, in questo momento così delicato per il nostro settore, hanno accolto l’iniziativa rendendosi disponibili.” Conclude così Luana Rondinelli al termine della manifestazione durata più di due ore. L’evento ha riscosso un grande successo di pubblico sia per il valore degli artisti presenti che per il messaggio lanciato.