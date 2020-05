CVetrano, residenti di via Tagliata bonificano terreno per prevenire gli incendi. "Un piccolo gesto di rispetto dell'ambiente"

di: Rosalia Ventimiglia - del 2020-05-04

Volere è potere imperativo di chi vuol fare senza se e senza ma. In un periodo dell'anno in cui spesso le sterpaglie adiacenti le abitazioni condominiali prendono fuoco, di solito, spontaneamente creando problemi tra i residenti della via Tagliata, i tre residenti, che preferiscono rimanere anonimi, hanno deciso di ripulire un tratto di campagna adiacente alle abitazioni lasciata purtroppo incolta dai legittimi proprietari, situazione molto diffusa a Castelvetrano e non solo.

Senza troppe parole ma "armati" solo di tanta buona volontà, i tre amici hanno deciso di agire per il bene comune di tutti i residenti di quella parte di Castelvetrano, chiaro esempio di amore e rispetto per la propria città.

Se ognuno di noi si adoperasse un pò di pià per la collettività avremmo di cerrto una città più vivibile e bella.

Rosalia Ventimiglia