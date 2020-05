del 2020-05-04

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.3 è stata avvertita alle 19.14 in Provincia di Trapani a 3 km da Paceco (TP) ad una profondità di 8 Km. La scossa è stata avvertita anche a Trapani e non solo. Non sono stati riscontrati particolare danni a cose o persone.