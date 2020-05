Alla "scoperta" del Riso Venere: uno "scrigno" di antiossidanti

di: Graziella Palermo - del 2020-05-08

Il riso Venere non passa certo inosservato. Ha un nome divino e altisonante che non si dimentica e un colore scuro, deciso, che cattura lo sguardo e lo interroga. Sembrerebbe trovare la sua collocazione naturale in paesaggi esotici e che nulla hanno a che vedere con la Pianura Padana.

Ma non è così. In riso Venere è infatti una varietà pregiata creata in Italia appena una ventina di anni fa. Questa particolare varietà di riso, come vedremo, è molto preziosa per il benessere e per la linea. Il riso Venere, infatti, è ricco di vitamine, minerali, antiossidanti e altri nutrienti utili alla salute.

Per questo, può essere considerato a tutti gli effetti una sorta di integratore naturale. Pur rappresentando una varietà specifica e unica, con una filiera tutta tricolore, il riso Venere deve molto alla sua parentela con il cugino nero asiatico.

La sua particolare pigmentazione è data dalla presenza di potenti sostanze antiossidanti dette antociani, che si trovano naturalmente in tutta la frutta e la verdura avente un colore tendente al blu o al rosso. Sono proprio questi elementi il cuore segreto e vitale del riso Venere, che lo rendono un alleato super per la salute del tuo organismo.

Scopriamo insieme tutte le virtù benefiche di questo delizioso alimento, pronto a conquistarti non solo a tavola.

Perché il riso Venere fa bene alla salute

Benché si tratti di un ibrido, ottenuto cioè dall’incrocio di due varietà, il riso Venere non è in alcun modo un organismo geneticamente modificato (OGM). È un alimento sano e naturale al 100 per cento, che fa bene all'organismo grazie alle sue tante proprietà. Le conosci già tutte?

Protegge dai radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento delle cellule e facilitatori dell’insorgenza di molte malattie. Come detto, il riso nero è una fonte incredibile di antiossidanti, addirittura superiore, secondo alcuni studi, a quelli contenuti nei mirtilli.

Questa azione utilissima è svolta dagli antociani, sostanze vegetali che, in abbinamento al selenio, possono rafforzare le difese immunitarie e aiutare a combattere lo stress ossidativo;

Contribuisce alla prevenzione di infarto e ictus e dunque fa bene al cuore;

Limita l’assorbimento di colesterolo, sempre grazie alla presenza degli antociani antiossidanti;

Svolge un’azione antinfiammatoria.

In Corea del Sud alcuni ricercatori hanno dimostrato l’efficacia del riso nero, per esempio, per la pelle, ipotizzando che possa essere un agente terapeutico per il trattamento e la prevenzione di malattie associate con l’infiammazione cronica.

È un alleato naturale per le imperfezioni estetiche come la cellulite e la fragilità capillare, ancora una volta per merito delle sue componenti antiossidanti;

Aiuta a purificare e disintossicare il fegato;

Contribuisce alla salute di denti e ossa grazie all’apporto di calcio e magnesio;

Può essere di sostegno in caso di anemia, fornendo ferro all’organismo;

È privo di glutine: quindi via libera anche sulle tavole di chi deve convivere con la celiachia;

È un alleato naturale contro l’ipertensione, perché poverissimo di sodio;

Ultimo, ma non per importanza, contrasta stanchezza e stress.

Merito delle vitamine del gruppo B, dei minerali (magnesio e potassio, come abbiamo detto) e di un aminoacido come il triptofano, punto di partenza per la produzione della serotonina.

Riso Venere vs. riso classico

Essendo un cereale integrale, il riso Venere è caratterizzato da un’elevata quantità di amidi e fibra e dalla scarsità di acidi grassi e proteine. Ha tempi più lunghi di cottura e anche il costo è diverso. Mettiamone a confronto cinque caratteristiche peculiari rispetto al riso classico:

La percentuale di fibre è duplicata e si affianca a generose quantità di amido.

Per questo, il riso Venere favorisce la digestione ed è indicato per combattere la stipsi e migliorare la funzionalità intestinale. L’apporto di carboidrati non è dissimile da altre varietà ma nel riso nero l’alta presenza di fibre e lipidi fornisce un apporto più equilibrato e favorisce un assorbimento più graduale degli zuccheri.

Inoltre aumenta il senso di sazietà, dimostrandosi particolarmente benefico per chi desidera perdere peso. Il riso Venere è ricchissimo di fosforo, magnesio, ferro e selenio, nonché di vitamine.

Può quindi essere importante nei regimi alimentari che necessitino di queste sostanze. Il vero punto di forza, per il quale non teme confronti, è il suo contenuto di antiossidanti. L’unico neo può essere considerato il prezzo: rispetto alle varietà più comuni presenta, infatti, un costo lievemente superiore alla media; tenendo conto tuttavia dei notevoli benefici che arreca all’organismo, è senza dubbio un investimento ottimale per la salute del corpo.

Non solo in cucina: usi alternativi

Puoi provare il riso Venere anche come infuso. Immergi un cucchiaino di riso in una tazza di acqua calda. Ha proprietà remineralizzanti e antianemiche. Per rendere la bevanda più gustosa, puoi aggiungere un cucchiaino di miele biologico o una bella spolverata di cannella.

Puoi anche recuperare l’acqua di cottura del riso Venere, utile in caso di diarrea, nausea o vomito. La bevanda può essere d’aiuto anche per regolarizzare le funzioni intestinali. Assunta al mattino, è un’ottima fonte di energia per affrontare un'intensa giornata!

Dottoressa Graziella Palermo Dietista