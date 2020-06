Nel ricordo di Don Meli, il sacerdote amato dai giovani che aiutava in silenzio i più deboli e bisognosi

di: Redazione - del 2020-06-27

Grande cordoglio e tristezza, a Castelvetrano e non solo, per la scomparsa di Don Meli. Un punto di riferimento nella zona del Belvedere a Castelvetrano. Una guida spirituale e una persona che non si era mai guardata dall’assumere posizioni forti a vantaggio dei più deboli anche a costo di essere attaccato. Quest'anno aveva festeggiato il 49° anno di sacerdozio e con sé aveva un seguito di mamme e giovani che lo sostenevano e che con lui avevano realizzato tante iniziative di beneficenza, momenti di preghiera e non solo. Sapeva parlare con i giovani, abililità di pochi di questi tempi. La sua semplicità e umiltà ne erano dei tratti caratterizzanti. Era il 13 settembre 2013 quando ci fù la prima riunione di quello che sarebbe stato il nuovo gruppo giovani della parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano.

Nasceva, da parte delle catechiste, Rosy Costa e Carmela Tusa, l'esigenza di fare qualcosa per non allontanare i ragazzi arrivati alla cresima. “Suor Cinzia Grisafi, raccontava Rosy Costa ai nostri microfoni - ci suggerì così l'idea.

L'estate era alle porte così, durante le vacanze, si cercò di continuare il contatto con i ragazzi, invitando loro e i loro amici alla riunione del 13 settembre. Ad essere “capitano” del gruppo non poteva che esserci lui, Don Meli. Fu lo stesso sacerdote, che ispirandosi ad una favola africana, suggerì il nome ‘Amici del colibrì’ con il motto ‘Sto facendo la mia parte".

La sua speranza era quella di far diventare i giovani “buoni cristiani e onesti cittadini". Da lassù Don Meli continuerà a guidare l’anime dei suoi giovani e della parrocchia nella speranza che il cammino intrapreso continui anche senza di lui.