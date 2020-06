(VIDEO) "L'importanza dei controlli e della prevenzione per evitare problemi maggiori". Intervista al Dott. Quintino Paola

di: Alessandro Indelicato - del 2020-06-29

Il mese di Giugno, forse non tutti lo sanno, è dedicato, in tutto il mondo, alla salute maschile. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico su tematiche che hanno a che fare con la salute degli uomini richiamando l’attenzione sulle insidie, le patologie, i rischi, spesso derivanti da stili di vita non appropriati. Fra i temi di maggiore attualità vanno considerate le patologie urologiche che, con modalità e in momenti diversi, possono manifestarsi nella vita di un uomo.

Partendo da un dato preoccupante: 9 milioni di uomini italiani nella propria vita non si recano mai dall’urologo; solo il 10-20% si sottopone a una visita preventiva ma, spesso, si rivolge al medico quando ha già sviluppato un problema; quando poi si tratta di disturbi legati alla sfera sessuale, gli uomini attendono anche 5-6 anni prima di superare i tabù e rivolgersi a uno specialista.

Ne abbiamo parlato con il dott. Quintino Paola, Urologo di Castelvetrano,.

"L'attività andrologica riveste un ruolo importante con richiesta crescente da parte dell'utenza maschile. Dopo 40 anni nel pubblico di cui 21 a Sciacca da Primario presso l'Ospedale, dichiara il Dott. Paola, ho colto con entusiasmo l'opportunità di Multimedical per continuare a svolgere gran parte della mia attività, in particolare ambulatoriale, ecografica e legata a prestazioni di endoscopia urologica grazie a macchinari di ultimissima generazione".