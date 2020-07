La mia ricetta è: Melanzane alla pizzaiola. Ingredienti e procedimento da seguire

di: Antonella Cascio - del 2020-07-01

Carissimi lettori oggi la nostra Antonella Cascio vi propone una ricetta semplice e gustosa ovvero le melenzane alla pizzaiola. Di seguito ingredienti e procedimento:

INGREDIENTI: melanzane viola tonde, mozzarella, salsa di pomodoro, grana padano, basilico, olio evo, origano, sale.

PROCEDIMENTO: tagliare a fette spesse 2 cm le melanzane e metterle a macerare per 30 minuti con il sale, tagliare a dadini la mozzarella, quindi preparate la teglia spennellate con olio evo e mettere le fette di melanzane. Farcite le melanzane come una pizza, mettete uno strato di salsa di pomodoro,la mozzarella, grana padano, origano e basilico,un filo d’olio evo e cucinate a 180° per 20 minuti circa. Un piatto da consumare sia caldo che freddo.