Uno spettacolo a CVetrano per tornare alla vita normale. L'appello della piccola Jasmine per il "Circo sotto le stelle"

di: Redazione - del 2020-07-01

Qualche giorno fa avevamo parlato dell’Happy Circus, il circo rimasto bloccato a Castelvetrano a causa della Pandemia (clicca qui per leggere l'articolo) .

Adesso, per ripagare di tutti gli aiuti ricevuti, nonché per chiedere un ultimo sforzo ai cittadini, la compagnia organizzerà degli spettacoli, per consentire la ripartenza dell’attività.

Per l’occasione, lo spettacolo lascerà il tendone e si svolgerà all’aperto, sotto la luce delle stelle, dal 2 al 5 luglio, alle 18:30 e alle 21:00, davanti il centro commerciale Belicittà.

Chi volesse dare il proprio contributo, potrà anche acquistare un biglietto di solidarietà o fare un’offerta al seguente numero IBAN IT22U0760116400001049723800.

Nel rispetto delle disposizioni vigenti sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

Con la speranza che il "Circo sotto le stelle" possa regalare qualche ora di spensieratezza a grandi e piccini, auguriamo all’Happy Circus una buona ripartenza.