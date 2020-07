In Sicilia sospeso l'obbligo di distanziamento sui bus. Emanata Ordinanza dal Presidente Musumeci

del 2020-07-05

Il 2 luglio 2020 il Presidente della Regione Sicilia ha emesso l’ordinanza n.26, per regolamentare i servizi di Trasporto Pubblico Locale effettuati in forza di contratto con la Regione Siciliana. In relazione all’andamento dell’epidemia sul territorio siciliano, si è ritenuto possibile sospendere l’obbligo di distanziamento a bordo dei bus: l’articolo 1 autorizza l’occupazione del 100% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato. L’ordinanza è valida dal 4 luglio al 14 luglio 2020