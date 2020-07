Oltre due tonnellate di rifiuti via dalle spiagge di Triscina e Marinella. La pulispiaggia continua la sua missione

del 2020-07-06

Dopo un decennio ritorna la pulispiaggia a Triscina e a Marinella di Selinunte. Chilometri di sabbia dorata sono ritornati a splendere grazie ad un lavoro certosino della Sager che ha anche preso il compito di pulire da quest’anno la spiaggia utilizzando il trattore trainante di proprietà del Comune e la setacciatrice di proprietà della Ditta, che ha già rimosso oltre due tonnellate di materiale spiaggiato che è stato in buona parte già inviato nei vari impianti di recupero e in piccola parte in discarica. “Il mezzo che lavora è rispettoso dell’ambiente e della natura.”

Ci scherza un attimo su il responsabile della Sager l’ingegnere Luciano Babos il quale conferma che: “l’uomo a terra che precede sempre precauzionalmente il trattore lungo l’arenile che porta sotto l’acropoli ha scoperto due nidi di fratino, il piccolo uccello che nidifica sulla sabbia. Abbiamo subito chiamato il dottore Antonio Barbera un esperto dei luoghi e della specie protetta e sono stati recintati i siti in attesa che schiudano le uova.” Il lavoro ha interessato anche la spiaggia sotto l’acropoli difficile da raggiungere con il grosso mezzo e ciò conferma lo stesso responsabile della Sager:

“Grazie all’architetto Agrò, Direttore del Parco, il quale ha messo a disposizione il personale che, di buon mattino, ha aperto i cancelli sotto l’acropoli, l’unico posto per accedere con il nostro mezzo.”

La pulispiaggia ha fatto scalo anche a Marinella di Selinunte tra i due porti e a Triscina entrando dalla via tre rimuovendo materiale restituito da mare canne, bidoni di plastica reti, spiaggiato da oltre tre anni. L’intervento della pulispiaggia, di concerto con il Comune di Castelvetrano, continuerà durante l’estate e i residenti di Triscina sono molto soddisfatti del lavoro svolto dagli operai della Sager e parole di elogio ci sono state direttamente anche attraverso una nota scritta dal presidente dell’Associazione “Progetto Triscina”, Enzo Danimarca.