Partanna. Consulta giovanile lancia progetto sulla legalità. Intervista al presidente Simplicio

La consulta giovanile di Partanna lancia il progetto "Consulta giovanile: un ponte tra legalità, arte e cultura", con una serie di iniziative, tra cui un concorso. La redazione di Castelvetranonews ha raggiunto il presidente Michele Simplicio, giovane impegnato, scout e militante, che si spende e si è speso per la comunità in vari ambiti, come l'ambiente, il sociale e contro il declassamento dell'ospedale di Castelvetrano.

Come nasce l'idea del contest "DisegniAmo la Legalità" patrocinato dal Comune di Partanna?

"L'idea del concorso di disegno/pittura, nasce dalla voglia dei ragazzi della Consulta di realizzare qualcosa di alternativo per ricordare le figure di Paolo Borsellino, che perse la vita in un attentato mafioso il 19 luglio 1992 e Rita Atria, nostra concittadina e collaboratrice di giustizia che si tolse la vita una settimana dopo la morte di Borsellino.

Insomma, si intende quindi stimolare la creatività e la fantasia dei giovani e non solo, perché ricordo che il contest è aperto a tutti, per rappresentare quello che per loro è legalità."

Parlaci del progetto

"Il concorso, si inserisce nel progetto "Consulta Giovanile: un ponte tra legalità, arte e cultura" che comprende una serie di manifestazioni: il 19/07, ci sarà un'estemporanea dei disegni che hanno partecipato, presso Palazzo Calandra, il 26/07 ci sarà invece un convegno presso i giardini del Castello Grifeo, in cui non solo alcuni ospiti, che ci riserveremo di comunicare, ci daranno la loro testimonianza su quello che è oggi fare antimafia, ma verranno anche premiati i primi tre elaborati che verranno valutati da una giuria di esperti.

Chiuderemo in bellezza, durante il mese di agosto, con l'inaugurazione di un murale realizzato in una zona della nostra città, che verrà destinata interamente alla comunità giovanile partannese. Voglio ricordare che, per chi fosse interessato/a a partecipare al contest, ha tempo fino al 17 luglio per la presentazione degli elaborati; le modalità e le informazioni più dettagliate si trovano sulle pagine social della Consulta Giovanile."

Si ringrazia Michele Simplicio per la disponibilità.

In foto, Il presidente della consulta giovanile, Michele Simplicio durante un intervento ad un convegno sulla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, organizzato dal Comune di Santa Ninfa