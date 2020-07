Santa Ninfa: Variazione di bilancio, convocato il Consiglio comunale

di: Redazione - del 2020-07-09

Il presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, ha convocato l'aula per le 20,30 di lunedì 13 luglio. Tra i punti all'ordine del giorno, una variazione al bilancio di previsione, l'adesione alla Centrale di committenza consortile Asmel, il riconoscimenti di una spesa per i lavori di somma urgenza per gli interventi di ripristino di un tratto di condotta fognaria.

Per assicurare il rispetto delle misure di prevenzione della diffusione dell'epidemia, tutt'ora in vigore (compreso il divieto di assembramento), la seduta verrà svolta con accesso contingentato da parte del pubblico: massimo venti persone, munite di mascherine. Sarà assicurato il distanziamento sociale e anche i consiglieri dovranno indossare la mascherina protettiva.