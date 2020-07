Alla scoperta del mese di "Giulietto" e di altri curiosi modi di dire

di: Carolina Ragusa - del 2020-07-08

Cari amici di CastelvetranoNews, come sempre ben trovati! Questa volta, però, per i saluti finali! E sì, perché almeno per un pò, Siculamente andrà in vacanza. E sapete perché? Perché siamo già arrivati a metà anno ed in particolare, come mi ricordava qualche giorno fa mio nonno, siamo già giunti al mese di “Giulietto”. Ma attenzione!

Non alludo mica al fratello gemello della Giulietta resa celebre da Shakespeare per la sua difficile e tragica storia d’amore con Romeo! Assolutamente niente affatto! Mi riferisco bensì al settimo mese dell’anno, a quello che per noi italiani corrisponde al mese di “Luglio” e che per gli antichi dominatori francesi, nonché moderni cugini transalpini, equivale al mese di “Juillet”.

In questo periodo di grande difficoltà e tristezza per l’Italia ed il mondo intero, seppur in maniera virtuale, abbiamo avuto l’opportunità di visitare incantevoli località siciliane che ci hanno portato a conoscenza di svariate realtà linguistiche con cui quotidianamente ci confrontiamo.

Abbiamo goduto dei paesaggi mozzafiato dell’Etna, dei Monti Iblei, delle meraviglie di Marsala e Pantelleria; abbiamo conosciuto dammusi, favare e masserie; abbiamo deliziato le nostre narici ed i nostri palati con ottimi vini, salsiccia, frutta fresca e frutta secca; abbiamo anche esplorato i luoghi del Commissario Montalbano e per finire anche i vicoletti, i quartieri ed i luoghi più caratteristici di Chiaramonte Gulfi, la mia piccola ma altrettanto carina cittadina, pronta ad accogliervi tutti. Di settimana in settimana ho insomma cercato di svelarvi qualche piccola ma simpatica curiosità!

E a farci compagnia in questa avventura sono stati gli Arabi, i Francesi e gli Spagnoli, popolazioni dalle quali la Sicilia è stata per secoli dominata e grazie alle quali, però, siamo riusciti a creare la nostra identità culturale e la nostra appartenenza territoriale. Un salto indietro nel tempo, un tuffo nel passato, un fantastico viaggio attraverso cui abbiamo scoperto le origini storiche ed etimologiche di numerosi termini, espressioni e toponimi siciliani.

Non posso tuttavia lasciarvi senza prima regalarvi un’ultima chicca! Voglio infatti salutarvi in compagnia dei Francesi ma soprattutto in compagnia di un bel “tabbarè” pieno di “gatò” e di “vasuni”. Beh! Chiaro, no? In compagnia di un bel “tabarin” stracolmo di “gâteaux” e di “ bisous”, ossia di un bel “vassoio” strapieno di “dolci, biscotti” e “baci”. A tutti voi, miei cari ed affezionati lettori di #Siculamente, dico grazie per avermi seguito in questa magnifica avventura ed auguro di trascorrere una piacevole e bella estate!