Tra sorrisi, affetto e gioia giardinieri d'eccezione per il progetto “Diversamente unici” presso l'Agriturismo Carbona

di: Elio Indelicato - del 2020-07-14

Un vero e proprio laboratorio didattico per undici ragazzi disabili dai 24 ai 50 anni, presso l’Agriturismo Carbona della famiglia Di Benedetto, a Castelvetrano, dove tra gli ulivi secolari e il giardino ha preso il via il progetto denominato “Diversamente unici” all’interno del quale si inserisce il corso “addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura".

"Il progetto - dice Claudia Korth - è finanziato dall’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, gestito dall’Ente di formazione Euromadoni e presieduto da Antonino Placenti, prevede 764 ore di cui 360 ore di stage. I partecipanti hanno trovato l’ambiente ideale per stare assieme e sono molto interessati a conoscere le tecnche che vengono spiegate".

La tutor Pasqualina Ragolia segue i ragazzi con affetto: ”E’ bello vedere il loro entusiasmo. Sono ragazzi che provengono da Partanna e tra di loro non si conoscevano, per cui vedere come socializzano tra di loro per noi è motivo di gioia. Sembrano non stancarsi mai e hanno voglia di apprendere le tecniche del giardinaggio e la coltivazione degli ortaggi.”

"Per i ragazzi -dicono gli organizzatori del progetto- resta prioritaria l’integrazione sociale nell’ottica di un loro inserimento nel mondo del lavoro,dove per fortuna si comincia ad abbattere il muro del pregiudizio".

"Nel periodo del lockdown i ragazzi -spiega Claudia Korth- hanno fatto formazione a distanza.“ A settembre saranno completati i lavori a Partanna di una piccola area comunale, messa a disposizione dall’Amministrazione del sindaco Nicola Catania, che grazie al lavoro degli unidici ragazzi diventerà una maxi aiuola nel centro storico belicinio.