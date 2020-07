Marinella, scontro tra scooter e un Suv. Due giovani trasportati in Ospedale. Sul posto la Polizia Municipale

del 2020-07-11

Incidente stamane all’incrocio tra la via Cavallaro e via delle Amazzoni. Coinvolti nel sinistro due ragazzini a bordo di uno scooter entrato in collisione con un Suv Nissan bianco. I giovani, a seguito dell’impatto, sono stati trasportati in Ospedale per fortuna pare solo per una serie di escoriazioni. Sul posto una pattuglia di Vigili Urbani per i rilievi del caso.

In base alle prime ricostruzioni sembra che il motorino provenisse dalla via dei Ciclopi e avesse svoltato a sinistra finendo per essere investito dal mezzo.