Dipendente scolastico positivo al Covid a Petrosino. Attività didattica sospesa e il post su Facebook: "Sono dispiaciuto"

del 2020-09-16

Un collaboratore scolastico dell’Istituto Nosengo,a Petrosino positivo al Covid e la didattica è stata sospesa. A darne comunicazione il Sindaco Giacalone con una nota: “Come mi ha comunicato il dirigente dell’Istituto Nosengo, Giuseppe Inglese - si legge in una nota del sindaco -, la persona contagiata è un dipendente scolastico. Dobbiamo restare calmi e lucidi come abbiamo fatto finora.

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha già attivato tutte le procedure del caso e lo screening delle persone entrate in contatto con il dipendente. L’attività scolastica è al momento sospesa e siamo in stretto contatto con il dirigente Inglese".

Aggiunge lo stesso Sindaco: "Il Comune ha già predisposto e programmato una serie di sanificazione in tutti gli edifici scolastici prima dell’avvio dell’anno didattico, ma anche una serie di interventi di sanificazione nei plessi sede di seggio elettorale prima, durante e dopo le operazioni per il voto referendario in programma il prossimo fine settimana. Invito ancora una volta tutti i cittadini a osservare scrupolosamente e ancora di più tutte le precauzioni anti-contagio, come il rispetto del distanziamento sociale, l’utilizzo delle mascherine e l’igiene delle mani. Ribadisco ancora una volta di non creare allarmismi anche nel caso in cui dovessero registrarsi ulteriori casi".

Lo stesso collaboratore scolastico su Facebook ha scritto un post spiegando come sono andati i fatti: “Carissimi Amici e conoscenti, dovevo fare questa comunicazione già ieri sera, appena saputo, poi ho desistito e adesso cerco di rifarmi. Non mi sono mai nascosto dietro un dito, tantomeno potevo farlo in questo frangente.

Mi dispiace comunicarvi che parte di ciò che sta accadendo nel nostro paese, la sto arrecando io. Fino a venerdi scorso sono stato a scuola a lavorare con il Ds e con tutto il personale, per poter garantire la riapertura della scuola giorno 24 settembre, rispettando tutte le regole che prevede la normativa AntiCovid.

Sabato ho vendemmiato con mio figlio, senza accusare malori. Soltanto domenica pomeriggio ho iniziato ad accusare qualche problema di stomaco con qualche linea di febbre.

Da quel momento i dubbi hanno cominciato ad affiorare e lunedì, insieme a tutta la famiglia, ho prenotato il tampone che, purtroppo, ci hanno rimandato all'indomani (ieri). Ieri sera ci è arrivato l'esito: POSITIVO.

Adesso sono veramente dispiaciuto, non tanto per me , ma per tutti quelli con cui io sono stato in contatto in questi giorni. Chi mi conosce sa realmente che quello che scrivo viene dal profondo del mio cuore. Farei qualsiasi cosa perchè tutto ciò fosse un brutto sogno, un incubo dal quale presto vorrei svegliarmi.

Se non rispondo al telefono e ai vostri messaggi, non è segno di scortesia, ma non saprei cosa dire più di quello che ho fin qui comunicato, senza tener conto delle mie condizioni psicologiche, che, credetemi, sono veramente precarie. Mi sento colpevole di un qualcosa che, sinceramente, non saprei come avrei potuto evitare.

Aggiungo, inoltre, che se qualcuno pensa di aver avuto un contatto stretto con me, senza le dovute precauzioni, deve autosegnalarsi all’ ASP, per salvaguardare la propria salute e quella di chi gli sta accanto. Auguro ad ognuno di voi buona salute e che la nostra Madonnina possa salvaguardare l'intera Petrosino”.