Gibellina, si arrichisce di nuovi libri la Biblioteca comunale Gesualdo Bufalino

di: Comunicato Stampa - del 2020-09-17

Arrivano 5 mila euro per l’incremento della raccolta libraria della "Biblioteca comunale Gesualdo Bufalino” di Gibellina, fondi collegati alla richiesta di finanziamento che il Comune ha presentato alla Direzione Generale Biblioteche del Mibact.

Il decreto di rilancio emanato nel maggio scorso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, prevedeva l’assegnazione di contributi per l’acquisto di libri da parte delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli istituti culturali, che avrebbero potuto arricchire i propri cataloghi acquistando dei nuovi volumi in almeno tre librerie presenti sul proprio territorio.