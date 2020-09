Debutto musicale per il giovane cantante salemitano Tancredi Caradonna con "Disco". "Un progetto nato per scherzo ma che ci sta dando soddisfazioni"

di: Redazione - del 2020-09-21

Quando un gruppo di giovani si mette insieme per realizzare i propri sogni e le proprie aspirazioni è già un successo. Questo avviene a Salemi, dove quattro giovani amanti della musica, dell’arte, e dei video si incontrano e nasce un progetto musicale di grande qualità.

Il 4 Settembre 2020 è uscito il singolo di debutto di Tancredi Caradonna dal titolo “DISCO”, di cui è produttore e co-autore insieme a Luciano Nizza. I due, rispettivamente classe 06 e 03, coltivano da tempo la passione per la musica che li ha portati ad una proficua collaborazione.

La B.C. Production di Baldo Caradonna ha realizzato il videoclip musicale che in poche ore ha raggiunto su Youtube quasi 2.000 visualizzazioni. Si tratta di una caricatura della figura del rapper, spesso stereotipato e con accezione negativa, nel video occhiali e parrucca trasformano pirandellianamente la persona in personaggio.

Un altro giovanissimo, Simone Bongiorno, ha curato la copertina. Si tratta di un brano house con sfumature hip hop e techno, dal testo fresco e leggero ma dai toni accattivanti.

Dice Tancredi Caradonna: “È una esperienza positiva di cui vado orgoglioso, soprattutto perché questa prima sperimentazione nasce da un gruppo di amici consolidato e con grandi progetti per il futuro, spero di poter continuare a fare quello che mi piace proseguendo la strada della ricerca musicale e dell’innovazione.”

Continua Luciano Nizza: “Amo la musica in tutti i suoi generi, ho iniziato a studiarla a 8 anni e adesso frequento il conservatorio per migliorare e accrescere la mia passione. Da poco ho intrapreso anche la strada della registrazione musicale e, proprio da quest’ultimo progetto, è nato il pezzo “DISCO” realizzato insieme all’amico Tancredi. Il pezzo House è stato creato in un’intera giornata, 9 ore in studio per l’esattezza .

Lo abbiamo fatto per divertirci e per far divertire la gente che ascoltava. Il progetto è andato bene, e ne siamo soddisfatti, abbiamo avuto tante condivisioni e molti complimenti e, proprio per questo, vi annunciamo che in futuro potrà esserci qualche altra sorpresa.”

Baldo Caradonna è il più grande del gruppo ,classe 2001, e ha realizzato il video con un’accuratezza che solo i grandi hanno. ”Il progetto è stato realizzato in pochissimo tempo e con le difficoltà dovute al covid-19 ma nonostante tutto sono soddisfatto. Sono iscritto al LAMS (letteratura, arte,musica,spettacolo) con indirizzo audiovisivo e spero in futuro di concretizzare i miei studi e fonderli con la mia passione per il film-making”.

I due giovani artisti sono impegnati in altri progetti e nella creazione di contenuti musicali molto interessanti ed innovativi, dallo stile personalissimo: così prosegue il loro percorso artistico che certamente produrrà nuovi frutti. Un’esperienza positiva che ci fa sognare e ci fa sperare nei nostri giovani.